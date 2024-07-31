Kereste atölyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Kereste atölyesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir kereste atölyesinde spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Çalışanlar tarafından fark edilen yangına hızlı müdahale edilerek facianın önüne geçildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonucunda atölyede maddi hasar meydana geldi.

31.07.2024 23:52
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kereste atölyesinde spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangına kısa sürede müdahale edilmesi muhtemel facianın önüne geçti.

Yangın, Körfez Yeniyalı Mahallesi Begonya Sokak üzerinde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kereste atölyesinde spiral makinesiyle tahta kesildiği esnada spiralden çıkan kıvılcımlar yangın çıkmasına neden oldu. Yangın çıktığını fark eden çalışanlar alevlere müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevleri kısa sürede vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle atölyede maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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