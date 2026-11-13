Kerkük-Erbil karayolunda aşırı hız yapan kamyon 3 araca çarptı: 7 ölü

Irak'ta Kerkük- Erbil karayolunda aşırı hız yapan bir yük kamyonun 3 araca çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Kerkük-Erbil karayolu üzerinde Kelozi köyü yakınlarında aşırı hız yapan bir yük kamyonunun 3 araca çarptığı kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, kaza nedeniyle Kerkük-Erbil yolu trafiğe kapatıldı. Yetkililer, olaya ilişkin inceleme başlattı.