Keşan\'da çıkan yangında 12 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeniceçifylik köyünde çıkan yangında 12 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Yeniceçifylik köyündeki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra köy halkının da traktörleri ve su tankerleriyle destek verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 12 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğü öğrenilidi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE