Keşan\'da Çalıntı Motosiklet Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İsmet İnönü Caddesi'nde ters istikametten gelen motosikleti durduran İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İsmet İnönü Caddesi'nde ters istikamette ilerleyen G.Ü.'nün kullandığı plakasız motosikleti durdurdu. Şase numarasının kontrol edildiği motosikletin çalıntı kaydı olduğu belirlenirken, aranan şüphelilerden olmadığı tespit edilen G.Ü. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - EDİRNE