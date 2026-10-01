Keşan'da husumetlisini tabancayla yaralayan genç tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Keşan'da husumetlisini tabancayla yaralayan genç tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde husumetlisinin evinde çıkan kavgada genç, ruhsatsız tabancayla ateş ederek husumetlisini göğsünden ağır yaraladı. Olayda kullandığı silahla polise teslim olan genç, emniyet ve adliye işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan kavgada husumetlisini silahla vurarak ağır yaralayan genç tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; B.B. (21), daha önce aralarında husumet bulunan K.A.'nın (27) Yörük Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada B.B., yanındaki ruhsatsız tabancayla K.A.'ya ateş etti. Göğsünden yaralanan K.A. yere yığılırken, B.B. olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. K.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli B.B. ise olayda kullandığı silah ile birlikte polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaGüncelEdirneKeşanSuçSon Dakika

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