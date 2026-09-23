Keşan'da polis çalışmasında 24,13 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Keşan'da polis çalışmasında 24,13 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Keşan\'da polis çalışmasında 24,13 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde yapılan denetimlerde 24,13 gram uyuşturucu, 2 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve mermi ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, Yörük Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi, Hasır Sokak ve Kısmet Sokak ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Badem Caddesi'nde şüpheli şahıslar durduruldu. Yapılan üst aramalarında uyuşturucu olduğu değerlendirilen toplam 24,13 gram uyuşturucu, 2 adet sentetik ecza ve 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait şarjör ve mermi ele geçirildi.

Üzerlerinden uyuşturucu ele geçirilen E.T., B.K., S.E., E.K., H.U., M.E.K. ve S.O ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen Y.D. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Keşan'da polis çalışmasında 24,13 gram uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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