Keşan\'da 2 Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 2 aracı durdurdu. Araçlarda bulunan S.Ç. ile M.K.'nın üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ile M.K.'nın üzerindeki tabancaya ait 13 adet fişek ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan C.K.'nin üst aramasında ise şeffaf poşet içerisinde 5,13 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE