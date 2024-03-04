Edirne\'de trafik kazasında 2 lise öğrencisi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 lise öğrencisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi üzerinde Adalet Sarayı istikametine giden A.Ö. (23) yönetimindeki 22 AAL 004 plakalı hafif ticari araç ile Y.E.D. (17) yönetimindeki 34 HBT 624 plakalı motosiklet, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde çarpıştı. Kazada Keşan Hersekzate Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Y.E.D. ile motosiklette bulunan sınıf arkadaşı E.K. (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hafif ticari araç sürücüsü A.Ö. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
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