Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Keşan'da "uyuşturucu madde ticareti ve kaçak ürün" operasyonu

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda bir iş yerinde uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan işyeri sahibi Y.Ç. isimli şahıs tutuklandı.

Keşan Narkotik Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmalarıyla, Keşan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto elektrikçiye ait iş yerine yapılan baskında iş yeri sahibi Y. Ç.'nin uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Aramada yazıhanede 1 kilogram 972 gram esrar, 18 adet sentetik ecza (Lyrica), 6 adet ecstasy hap, 1.12 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği ve çeşitli kaçak içkiler ele geçirildi.

İş yeri binasının ikinci katında ise esrar yetiştirilmek üzere hazırlanmış özel bir düzenek bulundu. Bu düzenekte 2.20x2.40 cm boyutlarında çadır, ısıtıcı, buhar makinesi, vantilatör, termometreler, tavan led lambaları, toprak dolu pet bidonlar ve besleyici sıvılar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.