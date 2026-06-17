Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üst araması yaptığı şüpheliden 4,82 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları T.Y.'nin üst aramasında, siyah poşet içerisinde 4.82 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3. Sayfa › Keşan'da Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
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