Keşan\'da Yangın Kontrol Altında

Edirne'nin Keşan ilçesinde makilik ve anızlık alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda uçak ve helikopterle müdahale edilirken, alevler büyük oranda kontrol altına alındı.

Keşan ilçesi Yeni Muhacir beldesi yakınlarında öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Makilik ve anızlık bölgede etkili olan alevler, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ekibi ile birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler sevk edildi. Havadan yapılan yoğun müdahaleyle birlikte karadan da Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleısı ardından büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ekipler rüzgarın yön değiştirmesine karşı teyakkuzda bekliyor.

Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirirken, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu. - EDİRNE