Keşan\'ın Mecidiye köyünde iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mecidiye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Mecidiye sahili yönüne ilerleyen A.B. yönetimindeki 34 BRU 742 plakalı otomobil, karşı yönden gelen O.A. idaresindeki 06 CPK 824 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 06 CPK 824 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan bir yolcu ve diğer otomobildeki 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.