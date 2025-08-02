Kestel\'de Kamyonet Otomobile Çarptı: 4 Yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, önünde aniden yavaşlayan otomobile çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Onur E. yönetimindeki 16 YZ 999 plaka kamyonet, aynı yöne giderken yavaşlayan sürücü Serap Y. yönetimindeki 16 BRD 063 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile kamyonetteki yolcu Fatma E. ile otomobildeki yolcu Rabia Ö. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA