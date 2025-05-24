Kıbrıs gazisi Bayram Ali Aşıcı, geçirdiği hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde hayatını kaybetti. Muharip Gazi Bayram Ali Aşıcı, Korkuteli ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesinde öğle namazının ardından dualarla düzenlene askeri tören ile toprağa verildi.
Kıbrıs gazisi Bayram Ali Aşıcı'nın cenazesine İlçe Jandarma Komutanı Vedat Kılınç, ilçe daire amirleri, askeri erkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Korkuteli Şubesi temsilcisi ve Kıbrıs gazisi Mehmet Çoban, Korkutelili Kıbrıs gazileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kıbrıs Gazisi Bayram Ali Aşıcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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