Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Kuzu Vefat Etti

Denizli'nin Buldan ilçesinden olan Kıbrıs gazisi Halil İbrahim Kuzu hayatını kaybetti. 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil İbrahim Kuzu askeri törenle toprağa verildi.
Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Alandız Mahallesi'nde doğduktan sonra yaşamını Gölbaşı Mahallesi'nde sürdüren Kıbrıs gazisi Halil İbrahim Kuzu, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. 73 yaşında hayatını kaybeden gazi Halil İbrahim Kuzu, Kumralı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Buldan Asri Mezarlığında toprağa verildi. - DENİZLİ
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