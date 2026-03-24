Alaşehirli Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Süleyman Çopur (73), geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Çopur'un vefatıyla Alaşehir'de yaşayan gazi sayısının 65'e düştüğü öğrenildi.

Alaşehir'e bağlı Kemaliye Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Süleyman Çopur'un, geçirdiği kalp krizi sonrası Salihli'de özel bir hastanede tedavi gördüğü, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

1. ve 2. Kıbrıs Harekatı'na katılan ve 39. Tümen'de levazım onbaşısı olarak görev yapan Çopur için Alaşehir'in Kemaliye Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından Kemaliye Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası gazi, askeri törenle aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, gaziler, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Alaşehir'de 66 Kıbrıs gazisi bulunduğu, Süleyman Çopur'un vefatıyla birlikte bu sayının 65'e düştüğü öğrenildi. - MANİSA