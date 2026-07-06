Rusya'nın Ukrayna saldırısında can kaybı 14'e yükseldi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna saldırısında can kaybı 14'e yükseldi

06.07.2026 11:41
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Rus güçlerinin Kiev ve çevresine düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 14'e, yaralı sayısı 60'a çıktı. Kentte yas ilan edilirken eğlence etkinlikleri yasaklandı.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine gece boyunca düzenlediği saldırılarda bilanço ağırlaştı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, Kiev ve çevresine düzenlenen saldırılarda can kaybının 14'e yükseldiği ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. DSNS, yaralı sayısının 60'a ulaştığını aktarırken, bunlardan 5'inin çocuk olduğunu açıkladı. Saldırılarda en az 15 konut binası hasar gördü veya yıkıldı.

"Kiev'de her türlü eğlence etkinliği yasaklandı"

Kiev Belediye Başkanı Vitalii Klitschko ise yaptığı açıklamada, "Yarın, Kiev genelinde yas ilan edildi. Bu karar, başkente yönelik en yoğun düşman saldırılarından birinde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla alındı. Yarın şehirdeki tüm belediye binalarında bayraklar yarıya indirilecek. Ayrıca devlet ve özel mülkiyete ait binalarda da devlet bayraklarının yarıya indirilmesi tavsiye edildi. Kiev'de her türlü eğlence etkinliği yasaklandı" dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın saldırıda 68 füze kullandığını; bunlar arasında 23 balistik ve altı süpersonik ve hipersonik füze bulunduğunu, ayrıca 351 insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını bildirdi.

"Büyük çaplı bir saldırılar düzenlendi"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil birçok bölgeye uzun menzilli, yüksek hassasiyetli hava, kara ve denizden fırlatılan silahlar ve İHA'lar ile büyük çaplı bir saldırılar düzenlendiği ifade edildi. Bakanlık ayrıca askeri ve enerji tesislerinin, askeri hava üslerinin vurulduğunu bildirdi. - KİEV

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın Ukrayna saldırısında can kaybı 14'e yükseldi - Son Dakika

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