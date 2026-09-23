Kiev'de Rus saldırısında akaryakıt istasyonu vuruldu, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kiev'de Rus saldırısında akaryakıt istasyonu vuruldu, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Rusya, Kiev'de iki petrol istasyonunun da aralarında bulunduğu hedeflere İHA saldırısı düzenledi; 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Ukrnafta bir akaryakıt istasyonunun vurulduğunu, Ukrayna Demiryolları ise altyapının hedef alındığını ve bir çalışanın yaralandığını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralarında iki petrol istasyonunun da bulunduğu çok sayıda hedefi vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralarında iki petrol istasyonunun da bulunduğu çok sayıda hedefe İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Ukraynalı petrol şirketi Ukrnafta, Rusya'nın başkentteki akaryakıt istasyonlarından birini vurduğunu açıkladı. Bu tesis, son haftalarda saldırıya uğrayan altıncı istasyon oldu.

Ukrayna Demiryolları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Oleksandr Pertsovskyi, Kiev'deki demiryolu altyapısının da hedef alındığını ve bir çalışanın yaralandığını bildirdi.

Rusya, son haftalarda Kiev ve çevresini hızlı ve yüksek irtifalı jet motorlu İHA'larla vuruyor.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırılarını durdurması şartıyla Moskova ile enerji odaklı "her türlü ateşkes formatına" hazır olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kiev'de Rus saldırısında akaryakıt istasyonu vuruldu, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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