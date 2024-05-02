Kılıçdaroğlu\'na 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebi

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CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla ve milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle 'sanık' sıfatıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Kılıçdaroğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında söylediği sözler nedeniyle eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kemal Kılıçdaroğlu katılmazken, kendisini avukatı temsil etti.

Şikayetten vazgeçme dilekçesi sunduğu belirtildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Bayraktar'ın şikayetçi olmadığı yönünde avukatı aracılığıyla dilekçe sunduğunu ancak suçun re'sen takip edilen suçlar çerçevesinde kaldığını aktardı.

Kullanılan sözün düşünce özgürlüğü çerçevesinde kalmadığı belirtildi

Açıklanan mütalaada, Kılıçdaroğlu'nun olay günü toplantı vesilesiyle basın mensuplarının da bulunduğu ortamda müştekiye yönelik olarak yaptığı açıklamalarda 'hırsızlar' sözcüğünü kullandığını, sanık tarafından gerçekleştirilen konuşmalarda müştekiye yönelik söylenen sözlerin farklı anlamlar teşkil ettiğini ve kullanılan sözün düşünce özgürlüğü ve düşünceyi açıklama özgürlüğü çerçevesinde kalmadığı kaydedildi.

2 yıl 4 aya kadar hapis talebi

Mütalaada sanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL