Kılıktan kılığa giriyorlar, suçluları böyle yakalıyorlar
Kimi zaman simitçi, kimi zaman da alışveriş yapan bir vatandaş..
Güven timleri kılıktan kılığa girerek suç ve suçun oluşmasını engelliyor
BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği timleri kimi zaman simitçi kılığına girerek kimi zaman da yaya olarak halkın arasına karışarak suç ve suçun oluşmasını engelliyor. Tarihi kapalı çarşıda yaşanan yankesicilik ve kapkaç olayı ise anbean kameralara yansıdı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği timleri başarılı çalışmalarıyla esnafa ve vatandaşa güven veriyor. Gün boyu çarşı ve pazar gibi kalabalık yerlerde yaya veya simitçilik gibi kılıktan kılığa girerek suç ve suça göz açtırmıyor.
Yankesicilik yaptı, kaçamadan güven timlerine suçüstü yakalandı
Tarihi Kapalı Çarşı'da vatandaşları hedef seçen yankesiciler ise bir vatandaşın arka cebinde bulunan telefonu çaldı. Önceden bölgede şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yapan güven timleri yankesicilik olayını gerçekleştiren şahsı suç üstü yakaladı. Hemen orada gözaltına alınan şahıs, yapılan üst araması ve işlemlerinden sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kapkaççı suç üstü yakalandı
Diğer bir olay ise yine insanların sıkça kalabalık olduğu yerlerden birinde yaşandı. Bölgede bulunan güven timleri binlerce kişi arasından bir şüphelinin eşkalini ve şüpheli hareketlerini taradı. Çok süre geçmeden şüpheli şahıs kadın vatandaşın kolunda bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. Bunun üzerine kapkaççı ile güven timleri arasında yaşanan kovalamacada şüpheli şahıs sokakta suçüstü yakalandı. Burada gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken çanta ise kadına teslim edildi.
Öte yandan güven timleri tarafından 2023 yılında çeşitli suçlardan 541 olaya müdahale edilirken; toplam 984 şüpheli şahıs yakalandı.
Alınan tedbirler sayesinde 2024 yılında ise şu ana kadar faili meçhul yankesicilik olayının bulunmadığı öğrenildi.
Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen görgü tanığı, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan hoca'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detay kahretti. Halil İbrahim Galyan isimli görgü tanığı, ''İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kılıktan kılığa giriyorlar, suçluları böyle yakalıyorlar - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?