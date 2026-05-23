Kilis CHP İl Başkanı Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kilis CHP İl Başkanı Mehmet Umut Sapan'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarını işledikleri değerlendirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Umut Sapan'ın da bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - KİLİS
