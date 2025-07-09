Kilis\'te 149 Aranan Kişi Yakalandı

Kilis'te haziran ayında yürütülen asayiş uygulamalarında aranan 149 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı. Çok sayıda silah ve kesici alet ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 01-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmaları kapsamında aranan 149 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalananlardan 1 ila 32 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 129 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kamu güvenliği ve asayişin sağlanmasına yönelik yapılan denetim ve operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 8 tüfek, 8 tabanca şarjörü, 42 fişek ile 3 kesici alet ele geçirildi Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. - KİLİS