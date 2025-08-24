Kilis\'te 2 Yaşındaki Kız Kayboldu

Kilis Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak'ta dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu kayboldu. Küçük kızın kaybolduğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, hassas burunlu köpek eşliğinde arama çalışmaları başlattı.
Ekipler, çevredeki parklar, sokaklar ve boş alanlarda tarama yapıyor. Yetkililer, vatandaşlardan da dikkatli olmalarını ve herhangi bir bilgiye ulaşırlarsa en yakın güvenlik birimine bildirmelerini istedi.
Küçük Arıc Aljaroukh'a dair herhangi bir ize rastlanamazken, arama çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü öğrenildi.
