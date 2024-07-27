Kilis'te 22 bin 182 araç denetlendi - Son Dakika
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Kilis'te 22 bin 182 araç denetlendi

Kilis\'te 22 bin 182 araç denetlendi

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 40 gün içerisinde 6 bin 927'si motosiklet olmak üzere toplam 22 bin 182 aracı denetledi. Denetimlerde evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

27.07.2024 00:25
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Kilis'te son 40 gün içerisinde 6 bin 927'si motosiklet olmak üzere toplam 22 bin 182 araç denetlendi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde trafik denetimlerine hız verdi. Kent genelindeki denetimlerde son 40 gün içerisinde 6 bin 927 motosiklet, 22 bin 182 otomobil olmak üzere toplamda 29 bin 109 araç sorgusu yapıldı. Sorgusu yapılan ve evraklarında eksik olan araç ve motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini ve yol güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirtti. - KİLİS

Kaynak: İHA

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