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Kilis'te çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Yanan evi vatandaşlar kovalarla su taşıyıp söndürdü

Kilis'te yanan eve susuz gelen itfaiye aracı

KİLİS - Kilis'te 2 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında bir daire kullanılmaz hale geldi. Yanan evi gören vatandaşlar, evlerinden taşıdıkları kova suyla yangını söndürdü.

Yangın, akşam saatlerinde Barış Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyümeye başladı. Yangını gören vatandaşlar, hemen 112 ekiplerine haber verdi. Mahallenin doğalgazı kesilirken, vatandaşlar kendi çabaları ile evlerinden taşıdıkları kova suyla söndürmeye çalıştılar ise de yangın büyüyünce başaramadılar.

Susuz gelen itfaiyeye aracına tepki

Yangının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen itfaiye gelmeyince ev sahibi ve vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanlış eve müdahale etti. İtfaiye aracının suyu bitince, vatandaşların tepkisi büyüdü. Olay yerine gelen ek ekipler, çevredeki vatandaşlar itfaiye ekibi ile birlikte yangına müdahale etti.

"Yangına gelen itfaiye aracının suyu yok"

Yanan evi söndürmeye gelen itfaiye aracının yanlış müdahalesiyle araçta bulunan suyun hemen bittiğini dile getiren Serkan Özçelik, " Dayımın evinin yandığını duydum ve hemen koşarak buraya geldik. Yangına biz komşularla müdahale ettik ve o sırada itfaiyeyi en az on defa aradım ama kimse gelmeyince bizde kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık. Uzun zaman sonra gelen itfaiye aracının arızalı olduğunu öğrendik. Yanan eve takviye gelen itfaiye aracı ise yanmamış evi söndürmeye çalıştı. Biz buradaki komşular ile birlikte kendi evlerimizden taşıdığımız sularla yanan evi söndürdük" dedi.