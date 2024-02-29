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Kilis'te cipin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KİLİS - Kilis'te cip ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kilis- Suriye Gümrük Kapısı yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mecit Hassun yönetimindeki Mondial marka 79 MB 234 plakalı motosiklet, yolda ilerlerken sürücüsü öğrenilemeyen cip ile çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücü Mecit Hassun olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklete yolcu olarak bulunan M.E.T. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede sonrası hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mecit Hassun'ın cenazesi ise Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan meydana gelen feci kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde yavaş ilerleyen motosiklete kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan cipin çarpıştığı anlar saniye saniye yer aldı.

Olay sonrası kaçan cip sürücüsünü bulmak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.