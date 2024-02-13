Kilis Merkezli DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Kilis Merkezli 3 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 6 şüphelinin saklandığı adresler tespit edildi. Ekiplerce Kilis, Şanlıurfa ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 6 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Belirlenen adreslere yapılan aramalarda, bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör mermi ve örgüte ait çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi. - KİLİS
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
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Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.
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Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan zanlının sahte kimlik kullandığı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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