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Kilis'te DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kilis'te DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik 2 ilde 4 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli tutuklandı.

Kilis\'te DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
09.01.2024 - 10:51,
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Kilis'te DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik 2 ilde 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütlerinin ülkede eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli tutuklandı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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