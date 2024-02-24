Kilis'te DEAŞ Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te DEAŞ Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Kilis\'te DEAŞ Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Kilis merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüphelilerin saklandığı adresler tespit edildi ve eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

24.02.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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Kilis merkezli 3 ilde silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 3 ili kapsayan geniş çaplı operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 4 şüphelinin saklandığı adresler tespit edildi. Ekiplerce Kilis, Mersin ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan Y.A., S.A., A.M. ve İ.M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 şüpheli, Kilis Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te DEAŞ Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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