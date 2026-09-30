Kilis\'te dolandırıcılık şüphelisi 5 kişiden 3\'ü tutuklandı, 2\'si serbest bırakıldı

Kilis'te 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kilis'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, kişinin içinde bulunduğu zor şartlardan yararlanmak, irtibat halinde olduğu kamu görevlileri nezdinde hatırı sayılır bahisle ve belirli bir işin gördürüleceği vaadi ile aldatarak başkasından menfaat temin etmek suçundan faaliyetleri tespit edilen 5 şüpheli belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 2'si alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.