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Kilis'te hafif ticari araç şarampole uçtu, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kilis'te hafif ticari araç şarampole uçtu, sürücü ağır yaralandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç 10 metrelik şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Kilis\'te hafif ticari araç şarampole uçtu, sürücü ağır yaralandı
27.12.2023 - 14:12,
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Kilis'in Elbeyli ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç,10 metrelik şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Elbeyli ilçesine bağlı Aşağıbeylerbeyi köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, F.E. yönetimindeki 79 DL 192 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulduktan sonra yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Takla atan araçta ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te hafif ticari araç şarampole uçtu, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


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