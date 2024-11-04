Kilis'te Huzur Uygulaması: 12 Tutuklama - Son Dakika
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Kilis'te Huzur Uygulaması: 12 Tutuklama

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Kilis'te yapılan huzur-güven uygulamasında 44 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı.

04.11.2024 12:08
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Kilis'te şok huzur-güven uygulaması: 12 şahıs tutuklandı

KİLİS - Kilis'te polis ekiplerince genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik şok huzur-güven uygulaması icra edildi. Uygulama sonucunda yakalanan 44 şüpheliden 12'si tutuklanırken çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, aranan şahısların yakalanması ve suç işleme amacındakilerin caydırılması, kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla şok huzur-güven uygulaması yaptı.

44 şüpheli şahıs yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan uygulama sonucunda 44 şüpheli şahıs yakalandı. 44 şüphelilerden 28'i gözaltına alınırken 12 şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 18 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi

Uygulama sırasındaki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 150 gram uyuşturucu madde, 88 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kilis, Hukuk, Suç, Son Dakika

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