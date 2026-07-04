Kilis\'te Jandarma Güvenlik Denetimleri Sürüyor

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla önleyici kolluk faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yol kontrol noktalarında araç, şahıs ve malzeme denetimleri devam ederken, vatandaşlara trafik kurallarına uyma ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirme çağrısı yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde emniyet ve asayişin sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmesi amacıyla önleyici kolluk faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, suç ve suçlularla mücadele, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla sorumluluk bölgesindeki daimi, geçici ve şok yol kontrol noktalarında araç, şahıs ve malzeme denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, yürütülen denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik olduğunu belirterek, özellikle seyahatlerde trafik kurallarına titizlikle uyulmasını istedi.

Ayrıca toplum destekli kolluk anlayışı kapsamında vatandaşlardan, karşılaştıkları veya tanık oldukları suç unsurlarını vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi. Kilis İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - KİLİS