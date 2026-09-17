Kilis'te jandarma motosiklet denetimi yaptı, okul servisleri için tedbirler artırıldı - Son Dakika
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Kilis'te jandarma motosiklet denetimi yaptı, okul servisleri için tedbirler artırıldı

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Kilis\'te jandarma motosiklet denetimi yaptı, okul servisleri için tedbirler artırıldı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Resulosman TOKİ konutları bölgesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Okulların açılmasıyla servis araçları tek tek kontrol edilirken okul girişleri ve çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Kilis'te jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimleri gerçekleştirilirken, okulların açılmasıyla birlikte servis araçları ile okul çevrelerinde de tedbirler artırıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması, can kayıplarının önlenmesi ve sürücülerin bilgilendirilmesi amacıyla Resulosman TOKİ konutları bölgesinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Denetimlerde sürücü belgesi ve araç tescili ile birlikte alkollü, muayenesiz ve sigortasız araç kullanımı kontrol edilirken, gürültü ve agresif sürüşlerin önlenmesine yönelik de denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Öte yandan, okulların açılmasıyla birlikte okul servis araçları tek tek kontrol edilirken, okul girişleri ve çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Kaynak: İHA
MotosikletJandarmaGüvenlik3. SayfaKilisSon Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te jandarma motosiklet denetimi yaptı, okul servisleri için tedbirler artırıldı - Son Dakika
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