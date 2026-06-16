Kilis'te Kebapçıda Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kilis'te bir kebapçıda iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay öncesinde şüphelilerin iş yerine geliş anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şıh Ahmet Mahallesi Mercibadık Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.B. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İş yeri sahibi Vakıf Hayma, olayın müşteriler arasında yaşandığını belirterek, "Bir grup yemek yiyordu. Daha sonra diğer grup geldi. Diğerlerini görünce kavga ettiler. Gruptan birisi kuru sıkı tabanca ile 3 ya da 4 el ateş etti. Bir kişi de bıçakla bacağından yaralandı. Olayın iş yerimiz ile bir alakası yoktur" diye konuştu.

Öte yandan, şüphelilerin geliş anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin olay yerine geldiği, yaşanan kavganın ardından ise koşarak uzaklaştıkları görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KİLİS