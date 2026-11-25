Kilis'te çekirdek yüklü bir tır, çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Kilis- Hatay karayolu Gülbaba köyü bölgesinde meydana gelen olayda, 79 ABS 53 plakalı ve M.Ş. idaresindeki çekirdek yüklü tırın motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tırı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tır ve üzerindeki çekirdek yükü tamamen yanarken, olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının ormanlık alana sıçraması da ekiplerin hızlı müdahalesiyle önlendi.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.