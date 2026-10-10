Kilis\'te motosiklet rögar kapağına çarptı, sürücü 28 metre sürüklenip ağır yaralandı

Kilis'te motosikletin rögar kapağına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından olayın yaşandığı noktada asfalt çalışması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ekrem Çetin Mahallesi Kanal Boyu Caddesi'nde meydana geldi. 63 AEM 820 plakalı motosikletin sürücüsü A.S., rögar kapağına çarpması sonucu motosikletiyle yaklaşık 28 metre sürüklendi. Belediyeye ait herhangi bir işaretlemenin bulunmadığı bölgede meydana gelen kazada A.S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından motosikletin çarptığı rögar kapağının bulunduğu noktada asfalt çalışması yapıldı.