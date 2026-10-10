Kilis'te motosiklet rögar kapağına çarptı, sürücü 28 metre sürüklenip ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te motosiklet rögar kapağına çarptı, sürücü 28 metre sürüklenip ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis\'te motosiklet rögar kapağına çarptı, sürücü 28 metre sürüklenip ağır yaralandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te motosikletin rögar kapağına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaklaşık 28 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kazanın yaşandığı noktada asfalt çalışması yapıldı.

Kilis'te motosikletin rögar kapağına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından olayın yaşandığı noktada asfalt çalışması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ekrem Çetin Mahallesi Kanal Boyu Caddesi'nde meydana geldi. 63 AEM 820 plakalı motosikletin sürücüsü A.S., rögar kapağına çarpması sonucu motosikletiyle yaklaşık 28 metre sürüklendi. Belediyeye ait herhangi bir işaretlemenin bulunmadığı bölgede meydana gelen kazada A.S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından motosikletin çarptığı rögar kapağının bulunduğu noktada asfalt çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıYerel HaberlerMotosiklet3. SayfaGüncelKilisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Aziz Yıldırım, Real Madrid’in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro Aziz Yıldırım, Real Madrid'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro
Arda Güler’den Montella’ya veda Arda Güler'den Montella'ya veda
Kırmızı kart gören Torreira’yı bekleyen büyük tehlike Kırmızı kart gören Torreira'yı bekleyen büyük tehlike
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
10:52
İlkay Gündoğan’dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?
10:40
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
10:25
Ataşehir ve Eyüpsultan’da bugün seçim var Biri el değiştirebilir
Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir
10:07
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
09:16
45 yaş küçük kadınla evlenecekti Baklava almaya gidince olanlar oldu
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:06:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Kilis'te motosiklet rögar kapağına çarptı, sürücü 28 metre sürüklenip ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei