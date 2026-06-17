Kilis'te Motosiklet Sürücülerine Denetim - Son Dakika
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Kilis'te Motosiklet Sürücülerine Denetim

Kilis\'te Motosiklet Sürücülerine Denetim
17.06.2026 17:08
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Kilis'teki jandarma, motosiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından "Bir Kural, Bir Ömür" Projesi kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından, trafik güvenliğinin sağlanması ve motosiklet kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla özel denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

16 Haziran 2026 tarihinde "Bir Kural, Bir Ömür" Projesi kapsamında Resulosman Deveciler TOKİ Konutları ve Resulosman Mesire Alanı, Tahtalı TOKİ Konutları bölgesi ile Elbeyli İl Yolu güzergahında eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde motosiklet sürücüleri kontrol edildi.

Denetimlerde sürücü belgesiz motosiklet kullanımının önlenmesi, kask ve koruyucu ekipman kullanımının yaygınlaştırılması, trafik kural ihlallerinin azaltılması ve güvenli sürüş bilincinin artırılması hedeflendi.

Jandarma ekipleri, motosiklet sürücüleri ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan kural ihlallerine karşı denetimlerini sürdürürken, sürücülere trafik kuralları konusunda bilgilendirmelerde de bulundu.

Yetkililer, Kilis genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, motosikletlerin karıştığı trafik kazaları ile can kaybı ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi - KİLİS

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Kilis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te Motosiklet Sürücülerine Denetim - Son Dakika

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