Kilis'te okul güvenliği için 27 öğrenci servisi jandarma tarafından denetlendi - Son Dakika
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Kilis'te okul güvenliği için 27 öğrenci servisi jandarma tarafından denetlendi

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Kilis\'te okul güvenliği için 27 öğrenci servisi jandarma tarafından denetlendi
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri, 22 Ekim 2026'da okul tedbirleri kapsamında öğrenci servislerini denetledi. Yavuzlu, Gülbaba, Reşit Pamukçuoğlu, Acar, Polatbey ve Hasancalı köylerindeki okullarda 27 servis kontrol edildi, denetimlerin süreceği bildirildi.

Kilis'te jandarma ekipleri tarafından okul tedbirleri kapsamında 27 öğrenci servisi denetlendi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince, 22 Ekim 2026 tarihinde okul tedbirleri kapsamında öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde Yavuzlu köyü Yavuz Sultan Selim İlk ve Ortaokulunda 3, Gülbaba köyü İlk ve Ortaokulunda 6, Reşit Pamukçuoğlu İlk ve Ortaokulunda 8, Acar İlk ve Ortaokulunda 4, Polatbey İlk ve Ortaokulunda 4, Hasancalı İlk ve Ortaokulunda ise 2 öğrenci servisi olmak üzere toplam 27 servis kontrol edildi.

Okulların güvenliği için kontrol ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
JandarmaGüvenlik3. SayfaYavuzluTrafikEğitimGüncelKilisSon Dakika

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