Kilis’te Okul Servislerine Denetim - Son Dakika
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Kilis’te Okul Servislerine Denetim

Kilis’te Okul Servislerine Denetim
12.06.2026 12:31
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Kilis Jandarması, okul servis araçlarını denetleyerek sürücülere güvenli sürüş eğitimi verdi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince, okul ve çevre güvenliği kapsamında öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Merkez Karamelik Köyü İlk ve Ortaokulu önünde trafik tedbirleri alan ekipler, öğrenci taşımacılığı yapan 9 okul servis aracını denetledi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, araçların da Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında teknik donanımlarının uygunluğu incelendi.

Jandarma ekipleri tarafından servis şoförlerine trafik kuralları, güvenli araç kullanımı, trafik kazalarının önlenmesi ve öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaştırılması konularında bilgilendirme yapıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Kilis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis’te Okul Servislerine Denetim - Son Dakika

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