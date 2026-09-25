Kilis\'te oyun oynarken su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk ekiplerce kurtarıldı

Kilis'te oyun oynarken su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hakverdi Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta bir evin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu 13 yaşındaki K.H., oyun oynadığı sırada su kuyusuna düştü. Boyunu aşmayan su kuyusuna düşen çocuk, olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kuyudan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedbir amaçlı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.