 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilis'te PKK/PYD/YPG Üyesi 2 Terörist Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te PKK/PYD/YPG Üyesi 2 Terörist Yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan teröristler, adli işlemlerin tamamlanması için Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Kilis\'te PKK/PYD/YPG Üyesi 2 Terörist Yakalandı
13.01.2024 - 14:38,  Güncelleme: 14:45
Abone Ol

Kilis'te jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda PKK/PYD/ YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 şahıs yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Elbeyli ilçesinde PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen B.E. ve C.H.H. isimli örgüt üyeleri yakalandı.

Gözaltına alınan 2 PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi, adli işlemlerin tamamlanması sonrası Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kilis, YPG, PKK, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te PKK/PYD/YPG Üyesi 2 Terörist Yakalandı - Son Dakika


14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

Son Dakika
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:42:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te PKK/PYD/YPG Üyesi 2 Terörist Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement