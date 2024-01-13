Kilis\'te PKK/PYD/YPG Üyesi 2 Terörist Yakalandı

Kilis'te jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda PKK/PYD/ YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 şahıs yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Elbeyli ilçesinde PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen B.E. ve C.H.H. isimli örgüt üyeleri yakalandı.

Gözaltına alınan 2 PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi, adli işlemlerin tamamlanması sonrası Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. - KİLİS