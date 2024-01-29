Kilis'te terör örgütü PKK/ YPG üyesi bir şahıs yakalandı

KİLİS - Kilis İl Jandarma Komutanlığı, PKK/PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için yürüttüğü operasyonda bir teröristi gözaltına aldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Kilis'in Elbeyli ilçesi Beşiriye bölgesinde N.E. isimli şahsı gözaltına alındı.

Yakalanan N.E., isimli şahıs tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.