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Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi bir şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi bir şahıs yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, PKK/PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için yürüttüğü operasyonda bir teröristi gözaltına aldı. Yakalanan N.E., isimli şahıs tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kilis\'te terör örgütü PKK/YPG üyesi bir şahıs yakalandı
29.01.2024 - 23:33,  Güncelleme: 23:35
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Kilis'te terör örgütü PKK/ YPG üyesi bir şahıs yakalandı

KİLİS - Kilis İl Jandarma Komutanlığı, PKK/PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için yürüttüğü operasyonda bir teröristi gözaltına aldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Kilis'in Elbeyli ilçesi Beşiriye bölgesinde N.E. isimli şahsı gözaltına alındı.

Yakalanan N.E., isimli şahıs tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi bir şahıs yakalandı - Son Dakika


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