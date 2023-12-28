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Kilis'te sahte içki kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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Kilis'te sahte içki kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, sahte alkol, sigara ve tabanca fişeği ele geçirildi. 5 zanlı gözaltına alındı.

Kilis\'te sahte içki kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı
28.12.2023 - 12:56,
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Kilis'te polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi sahte içki kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, sahte alkol, sigara ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yılbaşı yaklaşırken denetim ve operasyonlarını sıkılaştırdı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda, 280 paket gümrük kaçağı sigara, 15 şişe kaçak alkol, 60 kutu kaçak alkol, 82 litre sahte alkol ele geçirilerek, 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te sahte içki kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika


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