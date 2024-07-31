Kilis'te son 11 günde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı
KİLİS - Kilis'te son 11 günde yapılan 12 ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik 12 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemlerin ardından gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda, 83 gram metamfetamin, 4,77 gram esrar, 137 adet captagon, 59 kök kenevir, 2 adet hassas terazi, bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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