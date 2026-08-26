Kilis’te tatlıcı dükkanında yangın paniği

Kilis'te Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tatlıcı dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan tatlıcı dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen olmazken, tatlıcı dükkanında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.