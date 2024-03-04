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Kilis'te tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

KİLİS - Kilis- Hatay Karayolunun 5'inci kilometresinde tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kilis-Hatay karayolunun 5'inci kilometresinde kamyonet ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 79 AAV 954 plakalı İ.H.S. yönetimindeki kamyonet ile sürücüsünün ismini öğrenilemeyen 06 CHF 308 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan sürücü İ.H.S., ağır yaralanırken, kamyonette yolcu olan M.B ve M.D yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.