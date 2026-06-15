Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Resulosman Mesire Alanı girişinde motosiklet sürücüleri ile alkollü araç kullandığı değerlendirilen sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı.
Jandarma ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti. Açıklamada, vatandaşların trafik kurallarına uyması, yol kullanıcılarının birbirlerinin haklarına saygı göstermesi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlardan kaçınmasının önemine dikkat çekildi. - KİLİS
Son Dakika › 3. Sayfa › Kilis'te Trafik Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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