Kilis'te Traktörle Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

22.03.2026 22:56
Kilis'in Musabeyli ilçesinde Afrin Çayı'ndan geçerken mahsur kalan bir kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Afrin Çayı'ndan traktörle geçmeye çalışırken mahsur kalan bir kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gündeğer ile Yastıca köyleri arasında bulunan Afrin Çayı'ndan traktörle geçmeye çalışan bir kişi, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan kişi ile traktörü bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Advertisement
