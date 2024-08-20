Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
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Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Kilis'te polis ekipleri tarafından torbacılara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 3 kişi tutuklandı.

20.08.2024 22:03
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Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

KİLİS - Kilis'te polis ekipleri, torbacılara yönelik operasyon başlattı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis'te belirlenen adreslere nefes kesen operasyonu başlattı. Kent genelinde yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve evde kenevir yetiştirmek için kurulan sera ele geçirildi. 16 ayrı olayda 17 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 220 gram metamfetamin, 13,adet uyuşturucu hap, 4 kök kenevir, 3 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti ve kullanmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
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